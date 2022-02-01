تعقد الهيئات والوكالات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعمل في العاصمة النمساوية فيينا، يوم الخميس المقبل اجتماعا افتراضيا لشرح الخطط والسياسات الخاصة بها للعام الجاري.

وقال مكتب الأمم المتحدة في فيينا - في بيان، "إنه سيتم شرح الأولويات والأحداث الرئيسية لعام 2022 خلال أعمال اللقاء السنوي مع ممثلي وسائل الإعلام وموظفي الأمم المتحدة بوكالاتها المختلفة".

ولفت المكتب إلى أن المتحدث الرئيسي هو مايكل فايفر الأمين العام للسياسة الخارجية في رابطة الأمم المتحدة في النمسا ورئيس المنتدى الأكاديمي للشئون الخارجية، كما يتحدث في اللقاء مارتن نيسيركي مدير الأمم المتحدة للإعلام في فيينا، وكاي بيثكي مدير العلاقات الخارجية لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)، وفريدريك دال المتحدث الرسمي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبريان هانسفورد من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.