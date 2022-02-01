يأخذ الممثل ومغني الراب البريطاني ريز أحمد والمخرج آنيل كاريا المشاهدين في رحلة بائسة مزعجة في فيلمهما القصير (ذا لونج جودباي) "الوداع الطويل" المستوحى من مخاوف شخصية من تزايد التعصب والتمييز في العالم.

تدور أحداث الفيلم في إحدى ضواحي بريطانيا، ويتناول أسرة من جنوب آسيا يستعد أفرادها لحضور حفل زفاف قبل أن ينقلب عالمهم رأسا على عقب عندما تقتحم مجموعة من الرجال المسلحين البيض منزلهم بعنف.

وقال أحمد في مقابلة مع رويترز "أتفهم أنه بالنسبة لكثير من الناس، يمكنهم مشاهدة فيلم كهذا ويقولون: ''... إنك تحاول الإدلاء ببيان سياسي''، لكنني أعتقد أنه حقا من المتميز أن تنظر إلى شخص كهذا وتقول "أهذا سياسي؟ هذا أمر موجود فقط في العناوين الرئيسية’".

الفيلم الذي تبلغ مدته 12 دقيقة يحمل نفس اسم ألبوم عام 2020 لأحمد الذي ولد في لندن لأبوين باكستانيين. ويتناول هذا الألبوم كذلك مسألة العنصرية.

وقال أحمد "المفهوم الأكبر للفيلم هو... شيء يدور في البال وأعتقد أنه يشغل أذهان ملايين الناس حول العالم ممن يشعرون أنهم في خطر في سياق المد المتصاعد من هذا التعصب الذي نشهده في جميع أنحاء العالم".

وقال كاريا إنه وأحمد، وهو أول مُسلم يرشح لنيل جائزة الأوسكار لأفضل ممثل، شرعا في هذا بعد حديث صادق بينهما لأكثر من مرة.