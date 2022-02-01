بدأت محاكمة جندي سابق في قضية قتل حساسة لطفلة عمرها 8 أعوام في فرنسا، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس للأنباء

ويتعين على المتهم أن يمثل للمحاكمة في جرينوبل حتى 18 شباط/فبراير.

وبحسب شهادته، فقد اعترف المتهم بالفعل أثناء التحقيق بقتل الطفلة، ولكن عن غير قصد.

وأثارت هذه القضية حالة من الذعر في فرنسا.

واختفت الطفلة ماليز خلال حفل زفاف في مجتمع صغير بمنطقة أوفيرن-رون-ألب ليلة 27-26 آب/أغسطس عام .2017

وعززت آثار أجريت عليها فحوص للحمض النووي (دي.إن.إيه) ولقطات التقطتها الكاميرات في ذلك الوقت الشكوك ضد الرجل، الذي كان حاضرا أيضا في الاحتفال.

وبعد نحو ستة أشهر من اختفائها، قاد المتهم المحققين في النهاية إلى جثة الطفلة الصغيرة.

وكتبت والدة الطفلة لاحقا كتابا عن القضية الغامضة وكيف تعاملت مع فقدان طفلتها.

كان حُكم بالسجن 20 سنة أيضا قد صدر في أيار/مايو الماضي بحق الجندي السابق المعني بالتعامل مع الكلاب في قضية قتل جندي شاب.

وأعيد فتح التحقيقات في قضايا أخرى لمفقودين وجرائم قتل لم يتم حلها، للتحقق من وجود صلة محتملة له بها.