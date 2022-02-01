قال ميشيل سوفرديني الرئيس التنفيذي لشركة الصناعات الفضائية الأمريكية أكسيوم سبيس إنه يعتزم إقامة أول محطة فضاء خاصة في العالم بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار في حين أن تكلفة المحطة الفضائية الدولية الحالية تبلغ 100 مليار دولار.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أرقام التكلفة التي عرضتها أكسيوم ستخفض بشدة تكلفة أي محطة فضاء نتيجة التقدم في التكنولوجيا الذي يسمح بتقليل حجم المكونات وبالتالي تنخفض تكلفة نقلها إلى الفضاء وتخزينها هناك. في الوقت نفسه فإن ازدحام محطة الفضاء الدولية الحالية أدى إلى وضع أشياء عديدة في مدارات خارجها الأمر الذي يرفع تكلفة عمليات الصيانة لها لأنها تتم عبر رحلات سير في الفضاء من جانب الرواد.

وقال سوفرديني إنه "عندما تم بناء المحطة الفضائية الدولية، كنا مازلنا نحاول فهم كيفية جعل إنسان يعيش في الفضاء لذلك كان البناء متحفظ للغاية". ويتوقع سوفرديني بناء محطة فضاء دولية تتكون من 4 وحدات إلى جانب برج الطاقة بتكلفة تصل إلى 3 مليارات دولار فقط.

يذكر أن سوفرديني الذي عمل لمدة 30 عاما في وكالة الفضاء والطيران الأمريكية "ناسا" منها عشر سنوات في إدارة برنامج محطة الفضاء أسس عام 2016 شركة أكسيوم بالاشتراك مع المستثمر كام جافاريان، مع ظهور عدد من الشركات الناشئة التي تحاول بناء أول محطة فضاء خاصة في العالم.