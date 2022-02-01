أعلنت إدارة سباقات سيارات فورمولا1- أن التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد سيكون إلزاميا لجميع المعنيين بالسباقات، وفقا للقواعد الجديدة المتعلقة بجائحة كورونا لدى الاتحاد الدولي لسباقات السيارات (فيا).

وسيجرى إدراج هذه السياسة ضمن قواعد الموسم الجديد على أن يجرى تطبيقها على جميع السائقين والفرق وممثلي الإعلام والضيوف المرافقين.

ومن المتوقع أنه لن يجرى منح أي استثناءات في هذا الشأن.

ويبدو أن مسؤولي فومولا1- يسعون لتفادي سيناريو مشابه للذي واجهه نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش قبل مشاركته التي كانت مرتقبة في بطولة أستراليا المفتوحة، وتجدر الإشارة إلى أن جميع سائقي فرق فورمولا1- الحاليين تلقوا بالفعل اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال متحدث باسم فورمولا1- :"إدارة فورمولا1- ستطالب جميع المسافرين بتلقي جرعات اللقاح كاملة ولن تطلب أي استثناءات."

ورغم حقيقة أن أغلب أعضاء الفرق وكذلك المنتمين لفورمولا1- والاتحاد الدولي يؤيدون تلقي اللقاح، يتوقع أن يسبب فرض الأمر كشرط إلزامي مشلكلة لمعارضي التطعيم.