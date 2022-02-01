أظهرت بيانات أن البطالة في منطقة اليورو وصلت إلى أدنى مستوياتها المسجلة في ديسمبر كانون الأول، مما يدل على قوة الانتعاش الاقتصادي وفاعلية مخططات العمل بدوام جزئي المستخدمة للحفاظ على الوظائف أثناء إجراءات الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن معدل البطالة في دول منطقة اليورو التسع عشرة انخفض إلى 0.7 بالمئة من القوى العاملة مقارنة بنسبة 7.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أقل معدل منذ البدء في قياس معدلات البطالة في أبريل نيسان 1998.

وتوقع أحد الخبراء الاقتصاديين وصول معدل البطالة إلى 7.1 بالمئة. وقال يوروستات إن 11.481 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في ديسمبر كانون الأول، وهو أقل بمقدار 185 ألف شخص مقارنة بنوفمبر تشرين الثاني.

ومن المرجح أن يكون انخفاض معدل البطالة عاملا يزيد من الضغوط التضخمية المرتفعة بالفعل بسبب اختناقات سلسلة التوريد مع سرعة انتعاش الاقتصاد العالمي من الركود الناجم عن الجائحة.