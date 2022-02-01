تلقت العديد من الكليات والجامعات التاريخية للسود في الولايات المتحدة تهديدات بوجود قنابل داخل حرمها مما أجبرها على إصدار أوامر بعدم الخروج من مبانيها مع إلغاء الدراسة وكافة الأنشطة.

وكانت جامعة ألباني ستيت في جورجيا وجامعة ولاية ديلاوير والجامعة الجنوبية وكلية إيه آند إم في لويزيانا وجامعة هوارد في واشنطن وجامعة بوي ستيت في ماريلاند من ضمن الجامعات التي تلقت التهديدات.

وقالت جامعة بوي ستيت في رسالة على موقعها على الإنترنت "نظرا لوجود حالة طارئة في الحرم الجامعي، ستنعقد الفصول الدراسية افتراضيا. ويجب أن يحتمي الأشخاص داخل الحرم الجامعي في أماكنهم حتى إشعار آخر".

قالت جامعة ولاية ديلاوير إنها طلبت من الموظفين والطلاب عدم الحضور إلى الحرم الجامعي حتى إشعار آخر. وقال متحدث باسم الجامعة "أصدرنا تعليمات للمقيمين داخل الحرم بالبقاء في السكن الجامعي أثناء عملية تفتيش الحرم".

وهذه ثاني مرة هذا الشهر تتلقى فيها كليات وجامعات للسود تهديدات بالقنابل. ففي الخامس من يناير كانون الثاني، تلقت ثماني كليات وجامعات تاريخية للسود تهديدات مماثلة، لكن لم يتم العثور على عبوات مشبوهة أو متفجرات.