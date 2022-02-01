أعلن عن وفاة الممثل الأميركي موسى جيه موسلي (31 عاما)، الذي اشتهر بدوره في مسلسل «The Walking Dead»، في ظروف غامضة جراء طلق ناري.

وقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية إن موسلي تم العثور عليه وقد فارق الحياة متأثرا بجراحه بسبب طلق ناري داخل سيارته الأربعاء الماضي في ستوكبريدج بولاية جورجيا، وفق ما قال أقاربه لوسائل الإعلام.

وفيما ذكرت الجهات الأمنية في بيان صحافي إنه جار التحقيق في وفاته باعتبارها عملية انتحار محتملة، لم يصدر بيان رسمي بشأن الظروف المحيطة بوفاته، وأوضح أقاربه أنهم لم يعرفوا أي تفاصيل عنه منذ 23 يناير، وقدموا على إثر ذلك بلاغا في مركز الشرطة يوم الأربعاء، ثم اتصلوا بشركة أمن السيارات، التي تتبعت سيارته حتى تم العثور على جثته في اليوم نفسه.