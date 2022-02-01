أصدر ديوان الخدمة المدنية تعميما بشأن عطلة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج على ان تبدأ من الأحد 27 فبراير حتى الخميس 3 مارس. وجاء في التعميم:

أولا: تعطيل العمل بجميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة بمناسبة العيد الوطني ويوم التحرير وذكرى الإسراء والمعراج اعتبارا من يوم الأحد الموافق 27/2/2022 حتى الخميس 6/3/2022 مع مراعاة الآتي:

٭ يعتبر يوم السبت الموافق 26/2/2022 يوم عطلة رسمية.

٭ تعتبر أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقة 27/2/2022 و28/2/2022 و1/3/2022 و2/3/2022 أيام راحة.

٭ يعتبر الخميس الموافق 3/3/2022 يوم عطلة رسمية.

ثانيا: الأجهزة والجهات ذات طبيعة العمل الخاصة تحدد عطلتها الجهات المختصة بشؤونها بمراعاة المصلحة العامة.