أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 6436 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد الى 552153.

وقال المتحدث باسم (الصحة) د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 5685 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 497187 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد الحالات المسجلة 2499 حالة.

وذكر أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 90 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 52467 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 482.

وأضاف أن عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 36300 ليصبح مجموع الفحوصات 6949424 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 7ر17 في المئة.