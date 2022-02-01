أحمد مغربي

أصدرت وحدة تنظيم التأمين قرارا بشأن قواعد إصدار وثيقة التأمين الصحي للعمالة الوافدة داخل القطاع الأهلي ممن بلغ عمر 60 عاما فما فوق من حملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دون، حيث حددت قيمة قسط الاشتراك بـ 500 دينار سنويا.

وجاء في القرار الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه، أن الشركات المؤهلة للقائمة المعتمدة يشترط أن تكون شركة مساهمة كويتية مرخصا لها من الوحدة بمزاولة أعمال التأمين، ويعني ذلك عدم انحصار إصدار الوثائق في الشركات المدرجة بالبورصة فقط، وهو ما يزيد من عدد الشركات المسموح لها بإصدار الوثائق على 20 شركة ستحددها الوحدة في تعميم يصدر لاحقا.

وذكر القرار أن شروط تأهيل الشركات لإصدار وثيقة التأمين يتلخص في التالي:

1- القدرة على إدارة المطالبات الصحية من خلال شبكتها الخاصة، وتقديم ما يثبت ذلك لوحدة التأمين.

2- أن تكون مسددة لجميع الأحكام القضائية النهائية واجبة التنفيذ.

3- ملتزمة بسداد كل الالتزامات المالية.