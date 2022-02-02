بشرى شعبان

بدأت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة باستقبال طلبات فتح الملف التعليمي للسنة التعليمية 2022 /2023 أمس في مقر الهيئة المركزي بحولي والمراكز في المناطق.



وكشف مصدر لـ «الأنباء» أن استقبال المراجعين لفتح الملف التعليمي يتم دون حجز موعد مسبق «الباركود»، لافتا الى أن المستندات المطلوبة هي:



٭ تعبئة النموذج الخاص بفتح الملف



٭ صورة من شهادة إثبات الإعاقة



٭ صورة من شهادة الميلاد



٭ صورة البطاقة المدنية للطالب



٭ نسختان من صورة البطاقة المدنية للأب



٭ نسختان من صورة البطاقة المدنية للأم



٭ صورة من الجنسية للأم في حال كان الطالب غير كويتي



٭ 2 صـــورة شخصية حديثة للطالب.