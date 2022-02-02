عاطف رمضان



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة أن وكيل وزارة الاشغال العامة بالتكليف م.وليد الغانم أصدر تعميما اداريا يلزم مقاولي المشاريع والمكاتب الاستشارية بإجراءات الأمن والسلامة للحد من الخسائر المادية والبشرية بمواقع العمل.



وقالت المصادر: إنه حرصا على التطبيق الصحيح لشروط العقود التي تبرمها الوزارة على نحو يضع المقاول والمكتب الاستشاري وجهاز اشراف الوزارة عند حدود التزاماتهم ومسؤوليتهم القانونية، وبناء على توجيهات وزير الاشغال م.علي الموسى وما تقتضيه المصلحة العامة ومن اجل بيئة عمل تتسم بالسلامة الآمنة للاشغال وللحد ولعدم تكرار الاصابات والحوادث بما يحقق سلامة العنصر البشري والمحافظة على الارواح والاموال العامة، فعلى كل قطاعات الوزارة إلزام مقاولي المشاريع والمكاتب الاستشارية بالتوقيع على إقرار وتعهد يشمل الالتزام بإجراءات الامن والسلامة طبقا لعدد من الاقرارات على ان يتحمل من يثبت تقصيره المسؤوليات التعاقدية والقانونية المترتبة على اخلاله بتلك الالتزامات، على ان يكون العمل بموجب الاقرارات وتوقيعها للعقود واتفاقيات الاشراف الجاري تنفيذها فورا دون تأجيل، وتضمين المناقصات قيد الطرح هذه الاقرارات ضمن مستندات ووثائق المناقصة.



وأضافت المصادر: على كل القطاعات الفنية المعنية بمتابعة تنفيذ عقود مقاولات واتفاقيات اشراف وخدمات استشارية سرعة توفير خطة مكتوبة للتعامل في حالات الطوارئ والحوادث مثل الانهيارات الرملية او الاسقف او السقوط من اماكن عالية او الحرائق وعمل آلية لتدريبات موقعية للعمالة والاطقم الفنية بشأن الحوادث كل ستة اشهر على ان يتم التنسيق مع ادارة السلامة بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والابحاث لاعتماد هذه الخطة، والالتزام بتقديم طلب اعتماد جهاز السلامة الخاص بالمقاول والمكتب الاستشاري إلى إدارة السلامة بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث للاعتماد تفعيلا لاختصاصات إدارة السلامة.

وتابعت المصادر: تم الطلب من كل قطاعات الوزارة إرسال بيانات ومستندات جهاز السلامة الحالي سواء الخاص بالمقاول أو المكتب الاستشاري لكل عقد جار تنفيذه إلى إدارة السلامة بالمركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث وفقا لاختصاصه، وفي حال عدم استيفاء الجهاز للمطلوب يتم إخطار مهندس العقد بذلك لاتخاذ اللازم، والسماح لجهاز إدارة السلامة بقطاع المركز الحكومي للفحوصات وضبط الجودة وحاملي هويات الوزارة دخول مواقع مشاريع الوزارة مباشرة دون تصاريح مسبقة.



ولفتت المصادر الى ضرورة التزام إدارة السلامة بالوزارة بالرقابة على المشاريع الجاري تنفيذها وتطبيق القرارات والتعاميم الصادرة بشأن السلامة والتأكد من التزام القطاعات ومقاولي المشاريع والمكاتب الاستشارية وجهاز الإشراف بها، وفي حالة اكتشاف أي إهمال أو قصور تقوم إدارة السلامة بإخطار القطاع المعني لاتخاذ اللازم فورا.