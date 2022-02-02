حققت طيران الجزيرة إنجازا جديدا بحصولها على شهادة اعتماد من الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، لتكون مركزا معتمدا لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات وذلك من مقرها الرئيسي في الكويت.



وقالت الشكة في بيان صحافي، إن هذا الاعتماد يؤكد أن طيران الجزيرة تمتثل للوائح «Part-ORA» وهي المتطلبات التنظيمية لأطقم الطائرات، وكذلك لوائح «Part-FCL» التي تعنى بترخيص العاملين في أطقم الطائرات، واللوائح الأخرى المعمول بها في قطاع الطيران.



وبهذا الاعتماد، ستوفر الشركة برامج تدريبية لجميع العاملين على متن الطائرة، ومنها برنامج التدريب لتشغيل طائرات من طراز A320، وتدريب وتأهيل الأطقم، والتدريب على السلامة الأولية وإجراءات الطوارئ لأطقم الطائرات.



وتعليقا على هذا الإنجاز، قال نائب الرئيس للعمليات في طيران الجزيرة، كابتن أيمن الشمري: «يعد هذا الاعتماد خطوة محورية في مسيرة نمو طيران الجزيرة وإنجاز جديد للشركة في مساهمتها في تقدم قطاع الطيران في الكويت والمنطقة».



وأضاف: «سيسهم هذا الاعتماد في زيادة قدرات الشركة وضمان إمكاناتها على تدريب الكوادر التي تحتاج لها لدعم خطط توسعها المستقبلية. كان فريق طيران الجزيرة قد عمل طوال العام الماضي على استيفاء متطلبات هذه الشهادة، وهو اليوم جاهز لتدريب الخريجين الجدد الذين يتطلعون للانضمام إلى قطاع الطيران وعلى وجه الخصوص أطقم الطائرات».



وكجزء من توسعها كمركز معتمد لتدريب الطيارين وأطقم الطائرات، أعلنت طيران الجزيرة عن خططها للاستثمار في إنشاء مبنى جديد للتدريب داخل الكويت، حيث سيكون مجهزا بأحدث معدات التدريب المعتمدة التي تشمل جهاز محاكاة من طراز إيرباص 320 ومعدات التدريب على السلامة والطوارئ.



جدير بالذكر، أن طيران الجزيرة وقعت عقدا مع المصنع إيرباص لشراء 20 طائرة من طراز «A320neo»، بالاضافة الى 8 طائرات من طراز «A321neo»، وذلك في صفقة تصل قيمتها إلى 3.4 مليارات دولار.



وتشغل «الجزيرة» رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، حيث تخدم الشركة أكثر من 45 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال في الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا.