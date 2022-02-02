12 ساعة.. كلمة السر لخسارة الوزن

لا نكف أبدا عن الحديث حول سبل إنقاص الوزن. فهو الشغل الشاغل للكثيرين نظرا لارتباطه بكل مناحي الحياة، فهو مرتبط بالصحة وخفة الحركة والوقاية من الأمراض والمظهر الجيد والحياة السعيدة، والثقة بالنفس وقد يمتد أيضا للنجاح في العمل وغيرها.



وهناك عدد لا يحصى من أنظمة الغذاء المخصصة لإنقاص الوزن، منها ما هو جيد وفعال، ومنها ما قد يترك آثارا سلبية على صحة الجسم.

من الناحية المثالية، يجب أن تكون الفجوة بين الفطور والعشاء 12 ساعة، حتى إذا كنت تستيقظ في الساعة 6 صباحا، فتأكد من تناول وجبة الفطور فقط بعد إكمال 12 ساعة من الصيام من عشاء الليلة الماضية، وهذا هو السبب وراء ما قيل بأن النوم مبكرا والنهوض مبكرا يجعل الشخص يتمتع بصحة جيدة.

ويجب أن تكون الوجبة الأولى «الفطور» غنية بالعناصر الغذائية اللازمة للجسم لإمداده بالطاقة، لكي تتمكن من الشعور بالنشاط وتستطيع أداء مهام يومك بنجاح.

ولا يمكن لكل جسم بشري التكيف مع الفجوات الزمنية بين الوجبات الأساسية، حيث تعتبر إدارة الجوع جزءا أساسيا من فقدان الوزن، لذلك عن الشعور بالجوع بين الوجبات الأساسية، يمكنك تناول وجبات خفيفة صحية، مثل المكسرات والفواكه، فهي وجبات خفيفة وصحية لأولئك الذين يفكرون في إنقاص الوزن. فيجب تناول وجبة خفيفة ما بين وجبتي الفطور والغذاء، وكذلك وجبة خفيفة ما بين وجبتي الغذاء والعشاء.

وينبغي تناول الغداء على الأقل بعد 6 ساعات من تناول الإفطار، مع أهمية وجود وجبة خفيفة بينهما كما أسلفنا، ويجب الحرص على عدم زيادة المدة بين الإفطار والغداء لأن هذا قد يؤدي إلى الحموضة. وبالمثل، يجب أن تكون الفجوة المثالية بين العشاء والغداء 6 ساعات أيضا، مع أهمية وجود وجبة خفيفة بينهما، ولا ينبغي تمديد هذه المدة لأنه سيؤثر على توقيت الفطور في اليوم التالي.

وعادة ما يوصي خبراء الصحة والتغذية بالحفاظ على تناول العشاء خفيفا وبسيطا، في حين أن هذا مفيد للجميع، إلا أنه أكثر فائدة لأولئك الذين يهدفون إلى إنقاص الوزن.

وبعد العشاء يدخل الجسم في حالة الصوم لمدة 12 ساعة إلى أن تحل وجبة فطور اليوم التالي. إذا فكلمة السر التي نتحدث عنها هنا لإنقاص الوزن هي «12 ساعة».

عن «Times of India»