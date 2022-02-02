يحيى حميدان



تغلب منتخبنا الوطني لكرة الصالات على البحرين 2-1 أمس في المباراة الودية الثانية التي جمعت الطرفين خلال أسبوع المباريات الدولية الحالي، علما أن المباراة الأولى انتهت بفوز «الأزرق» أيضا بسداسية نظيفة.



وعانى منتخبنا بعض الصعوبة في مباراة أمس بعدما أظهر «الأحمر البحريني» روحا عالية في الدفاع عن مرماه، والذي استطاع أحمد الفارسي أن يكسره بإحرازه الهدف الأول، قبل أن يعادل البحرينيون النتيجة، وتمكن عبداللطيف العباسي من أن يخطف هدف الفوز لـ «الأزرق» قبل 5 دقائق من النهاية.



وحرص مدرب «الأزرق»، البرازيلي ريكاردو سوبرال «كاكاو»، على الدفع بأكبر قدر ممكن من اللاعبين، حيث بدأ بعناصر الخبرة، قبل أن يزج ببعض الأسماء الشابة بشكل تدريجي.