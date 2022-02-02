يعقوب العوضي



حسم القادسية ديربي الطائرة بفوزه على الغريم التقليدي العربي 3-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اول من امس ضمن الجولة الثانية عشرة من الدوري الممتاز، وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: (25-27،25-20،31-29،25-23). وبذلك رفع الملكي رصيده الى 18 نقطة في المركز الثاني، بينما ظل الأخضر على رصيده السابق بـ 7 نقاط في المركز الخامس.



الى ذلك، عدلت لجنة المسابقات مواعيد عدد من المباريات بسبب فيروس كورونا، حيث قررت إقامة مباراة الكويت والجهراء في الدوري الممتاز في الساعة السابعة غدا على صالة الاتحاد بمنطقة صباح السالم.



فيما تقام اليوم مباراتان، حيث يلتقي نادي الشباب مع منتخب الشباب ضمن دوري الدرجة الأولى في الـ 5:00، بينما يواجه كاظمة برقان في الـ 7:00 ضمن منافسات الدوري الممتاز.