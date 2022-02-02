بيروت - ناجي شربل



تعادل لبنان مع العراق 1-1 في المباراة التي أجريت بينهما على ملعب الرئيس رفيق الحريري البلدي في صيدا، في المرحلة التاسعة من تصفيات المجموعة الآسيوية الأولى بالدور الحاسم المؤهل لمونديال قطر، حيث افتتح أيمن حسين التسجيل للعراق في الدقيقة (39) فيما عادل ماهر صبرا للبنان في الدقيقة (45) بتسديدة من داخل المنطقة، مسجلا الهدف اللبناني الأولى في صيدا بهذه التصفيات.



وهذه النقطة الأولى للبنان على ارضه بعد 3 خسارات تواليا أمام إيران والإمارات وكوريا الجنوبية فرفع رصيده الى 6 نقاط، علما بأن «منتخب الأرز» جمع 5 نقاط خارج الديار، بينما رفع العراق رصيده الى 5 نقاط.



إلى ذلك، فرّط المنتخب السعودي بحسم تأهله مبكرا إلى مونديال قطر 2022 بخسارته أمام مضيفته اليابان 0-2 أمس ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة الثانية في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم.



وعلى ملعب «سايتاما 2002»، سجل مهاجم ليفربول الإنجليزي تاكومي مينامينو (32) وجونيا إيتو (50) هدفي منتخب «الساموراي».



ورغم الخسارة، حافظ المنتخب السعودي على صدارة المجموعة مع 19 نقطة من 8 مباريات، وبات يحتاج إلى 3 نقاط من مباراتيه المتبقيتين أمام الصين وأستراليا ليتأهل رسميا، بينما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.



وفي المجموعة ذاتها، حقق منتخب فيتنام فوزه الأول، وذلك على حساب الصين 3-1، ليحصل على أول 3 نقاط في رصيده، ويبقى في المركز السادس والأخير، في حين بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 5 نقاط في المركز الخامس وخرج من سباق التنافس رسميا بعدما كان يتشبث ببصيص من الأمل.