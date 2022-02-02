هادي العنزي



انطلق مساء أول من أمس، أول دوري نسائي لكرة القدم في تاريخ الرياضة الكويتية، بمشاركة 6 فرق تمثل أندية التضامن، وسلوى الصباح، وفتيات العيون، وأكاديمية يوفنتوس، وأكاديمية الخليج، والاتحاد الرياضي المدرسي والتعليم العالي.



ودشن دوري الشابات (تحت 18 سنة) بمباراة جمعت فريقي نادي سلوى الصباح ونادي التضامن، على ملعب عبدالرحمن البكر بالعديلية، وانتهت بفوز سلوى الصباح على التضامن 7-1.



وأبدت رئيسة اللجنة النسائية باتحاد الكرة فاطمة حيات سعادتها بانطلاق أول دوري نسائي لكرة القدم في تاريخ الرياضة الكويتية، وقالت: «تحول حلم العديد من بنات الكويت إلى تجربة حقيقية، وواقع ملموس، بعدما تم الانتهاء مبكرا من كافة التحضيرات، وتجاوز العقبات، بتعاون لجان الاتحاد والأندية والأكاديميات المشاركة في البطولة».



وشكرت حيات الأندية والفرق المشاركة، مضيفة: اننا نأمل أن تلتحق مزيد من الأندية بالبطولة في الموسم المقبل، واللجنة النسائية حريصة على توفير كافة أوجه الدعم للأندية الراغبة في إنشاء وتكوين فرق كرة قدم نسائية في الفترة القادمة.



وأشارت حيات إلى أن انطلاق أول دوري للشابات يمثل بداية واعدة لتأسيس منتخب الكويت لكرة القدم للسيدات على أسس علمية، ومعايير فنية، مؤكدة أنه بمزيد من التعاون المثمر والبناء بين الأندية والاتحاد، سنصل إلى مسابقات متنوعة مستمرة ومستقرة في جميع المراحل السنية، ما سيؤدي إلى تكوين منتخبات نسائية مختلفة على درجة عالية من الجودة الفنية والبدنية.