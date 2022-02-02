دارين العلي



خلقت مسألة إلغاء حارة الأمان مشكلة لدى وزارة الكهرباء والماء تتمثل في معاناة المعنيين عن صيانة أعمدة الإنارة بسبب إلغاء هذه الحارة على الطرق السريعة، والتي كانت تشكل فعلا عامل أمان لعمال الصيانة لهذه الأعمدة.

وقالت مصادر مطلعة إن عملية صيانة الأعمدة حاليا تتطلب التنسيق المسبق مع وزارة الداخلية وتحديد موعد لإجراء الصيانة لتلك الأعمدة لاتخاذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ عمليات الصيانة.

وأوضحت ان التنسيق مع الإدارة العامة للمرور يتم بشكل مسبق حيث يتم تحديد المكان وعدد الأعمدة والمدة المطلوبة لإجراء الصيانة، مبينة أن الإدارة العامة للمرور تستجيب على الفور لطلبات الصيانة التي تقوم بها إدارة الصيانة لأعمدة الإنارة في مختلف الشوارع بالطرق السريعة.

وأشارت إلى أنه قبل إلغاء حارة الأمان كانت عمليات الصيانة تتم بالتوجه إلى الأعمدة التي تحتاج إلى الصيانة، ووضع حاجز على حارة الأمان ومن ثم إجراء الصيانة اللازمة.