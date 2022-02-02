أصدر المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية - مجلس وزراء الصحة العرب - جامعة الدول العربية - كتابا جديدا تحت عنوان «التهاب المفاصل الروماتويدي» وهو الكتاب رقم 128 من سلسلة الثقافة الصحية، من تأليف د.علي إبراهيم الدعي، ومراجعة المركز العربي لتأليف وترجمة العلوم الصحية.



يتضمن الكتاب معلومات مهمة عن التهاب المفاصل الروماتويدي، حيث بيّن أن الامراض المفصلية فرع من فروع الطب الباطني، وهو يقوم بدراسة الامراض التي تصيب العظام والمفاصل والأنسجة الرخوة، وخاصة التهاب المفاصل، أو ما يُطلق عليه الروماتيزم، والمعروف أن أمراض الروماتيزم هي أمراض تصيب أجزاء مختلفة من الجسم مثل: المفاصل والعضلات والأربطة (الأنسجة المسؤولة عن ربط أجزاء الجسم الداخلية) وأكثر أنواع الروماتيزم شيوعا هو النقرس، والتهاب المفاصل الروماتويدي، والفاصل العظمي، والذئبة الحمراء، وهذه ليست حالة مرضية بحد ذاتها وإنما عبارة عن مجموعة من الشكاوى والأعراض تسمى بالآلام الروماتيزمية، ويعتبر التهاب المفاصل الروماتويدي أحد الامراض المسببة للإعاقة الحركية التي لا يجب تجاهلها.



وطبقا لما جاء بالكتاب يحدث مرض الروماتيزم عندما يهاجم جهاز المناعة الغشاء الزليلي (أي: الغشاء الذي يحيط بالمفصل)، ويتسبب في النهاية بتدمير الغضروف وعظام المفاصل، ويمكن أن يحدث تلف للمفاصل اذا تم تجاهل علاج أسباب آلام المفاصل، أو لم يتم التعامل معها بشكل صحيح على فترة من الزمن، وقد أوضحت الدراسات أن الجينات لا تتسبب بشكل مباشر في حدوث التهاب المفاصل الروماتويدي، وإنما قد تزيد من تأثر الفرد بالعوامل البيئية المحيطة والتي بدورها تخفي حدوث المرض.

يحتوي هذا الكتاب (التهاب المفاصل الروماتويدي) على خمسة فصول، يبدأ الفصل الأول بالحديث عن التركيب التشريحي للمفصل وأسباب التهابه، ويناقش الفصل الثاني أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي ومضاعفاته، ويستفيض الفصل الثالث بالحديث عن تشخيص المرض، ويعرض الفصل الرابع طرق علاج التهاب المفاصل الروماتويدي، ويُختتم الكتاب بفصله الخامس بتساؤلات شائعة حول المرض.