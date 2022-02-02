ثامر السليم



كشف القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت د.مشعل الغربللي، عن أنه بخصوص قرار مجلس الوزراء باحتساب الأيام من الأحد 27 فبراير الجاري حتى الأربعاء 2 مارس المقبل أيام راحة واحتساب يوم الخميس الموافق 3 مارس عطلة رسمية، سنقوم بعمل التعديل اللازم على التقويم الجامعي للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 2021/2022، وسيتم الإعلان عنه بعد اعتماد التعديلات.

وأوضح الغربللي أن عمادة القبول والتسجيل تعلن عن تمديد فترة تقديم طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الثاني لجميع الفئات حتى ظهر اليوم الأربعاء 2 فبراير الساعة 12 ظهرا.