بحث وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد أمس مع وزيرة الاقتصاد والمالية في المملكة المغربية نادية العلوي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.



وقالت «المالية» في بيان صحافي إنه تم خلال اللقاء الإشادة بالعلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين والسعي نحو تفعيل سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات.



وأضافت أنه تم خلال اللقاء الإشارة إلى تأثير جائحة كورونا على الأوضاع الاقتصادية والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل البلدين لتخفيف الآثار الاقتصادية المترتبة عليهما، والتأكيد على زيادة التعاون المتبادل في المجالات الاقتصادية.