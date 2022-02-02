القاهرة ـ سامي عبد الفتاح



يواصل الجنوب افريقي بيتسو موسيماني، إعادة ترتيب أوراقه، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية للمرة السابعة، في ظل الغياب الكبير لعدد من نجوم الفريق، سواء لتواجدهم مع منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، أو بسبب القائمة الطويلة للإصابات، مما يضع موسيماني في تحد استثنائي مع مباراته الأولى السبت المقبل، أمام مونتيري المكسيكي، والتي سوف يترتب على نتيجتها الصعود إلى نصف النهائي المونديالي، في حالة الفوز أو اللعب على أحد مراكز بعد الرابع حالة الخسارة.



يذكر أن الأهلي هو صاحب برونزية المونديال السابق في قطر 2020، بقيادة موسيماني أيضا.



وضمت قائمة الأهلي، نخبة من لاعبي الصف الثاني والناشئين في ظل غياب النجوم، اذ تضم قائمة مصابي الفريق كلا من: بدر بانون وأكرم توفيق ومحمود متولي وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن، بجانب بيرسي تاو وحسام حسن ومحمد محمود، لكن الثلاثي الأخير يتواجد في معسكر الإمارات لتجهيزهم.



كما يتواجد من لاعبي الأهلي مع منتخب مصر الذي سيلعب غدا أمام الكاميرون، كل من محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف، إلى جانب العائد من الإعارة محمد عبدالمنعم.



ويرجح أن تكون القائمة الاضطرارية، أمام مونتيري المكسيكي كالتالي:



حراسة المرمى: علي لطفي وحمزة علاء.



الدفاع: رامي ربيعة ومحمد هاني وياسر إبراهيم وعلي معلول وكريم فؤاد ومحمود وحيد.



الوسط: حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأليو ديانغ وأحمد عبدالقادر وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة ولويس ميكيسوني.



الهجوم: وليد سليمان وزياد طارق.