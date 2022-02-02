الدوحة ـ فريد عبدالباقي



شق فريق السد طريقه نحو الاحتفاظ بلقب الدوري القطري للعام الثاني على التوالي، بعد فوزه الكبير على الوكرة بنتيجة 6-0، في اللقاء المؤجل لحساب الجولة الـ 11 من المسابقة.



سجل سداسية السد أكرم عفيف هدفين (13 و58)، ورودريغو تاباتا (17)، وحسن الهيدوس (33)، والغاني أندريه آيو (67)، وعبدالكريم حسن (2+90).



وبهذا الفوز رفع السد رصيده إلى 40 نقطة في المركز الأول بفارق 7 نقاط عن أقرب منافسيه الدحيل، ويمتلك السد مباراتين مؤجلتين أمام قطر والريان، بينما توقف رصيد الوكرة عند النقطة الـ 28 في المركز الثالث.



وهذا، أعلن نادي السيلية عن استعارته للمحترف الكونغولي للأهلي المصري والتر بواليا حتى نهاية الموسم الجاري، وذلك قبل غلق باب الانتقالات الشتوية مساء أول من أمس، بعد فسخ تعاقده مع مالطية سبور التركي الذي انتقل له مطلع الموسم الجاري.



وبذلك، يكون بواليا الذي حل بديلا للتونسي نسيم حميد الصفقة الثانية للسيلية هذا الشتاء بعد التعاقد مع السويدي كارلوس ستراندبيرغ بدلا من النرويجي أداما دايموند الذي انضم إلى صفوف العربي بعد استبدال بالإسباني مارك مونيسا «المصاب».



فيما تعاقد الوكرة مع المدافع الجزائري بوعلام مصمودي ليحل بديلا للمالي عثمان كوليبالي لمدة 6 أشهر فقط.



إلى ذلك، توج المنتخب القطري لكرة اليد بلقب البطولة الآسيوية العشرين للرجال والمؤهلة إلى بطولة العالم في پولندا والسويد العام المقبل 2023، وذلك بعد فوزه على المنتخب البحريني بنتيجة 29-24 في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة الدمام السعودية.



وبذلك حافظ منتخب قطر على اللقب للمرة الخامسة على التوالي، حيث كان قد توج به في النسخ الماضية أعوام 2014 و2016 و2018 و2020.



وكان المنتخب القطري تأهل لبطولة العالم للمرة التاسعة بعد البرتغال 2003 وتونس 2005 وألمانيا 2007 وإسبانيا 2013 وقطر 2015 وفرنسا 2017 وألمانيا والدنمارك 2019 ومصر 2021، وكان الحصول على المركز الثاني في نسخة قطر 2015 أفضل نتيجة له في تاريخ مشاركاته.



وكانت منتخبات قطر والبحرين والسعودية وإيران وكوريا الجنوبية تأهلت إلى بطولة العالم في پولندا والسويد العام المقبل.