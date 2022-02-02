تجري على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد الأولمبي للرماية الاستعدادات النهائية لبطولة المغفور له الشيخ صباح السالم الحمود في الرمايات الأولمبية (السكيت ـ التراب ـ الدبل تراب ـ المسدس والبندقية هواء 10م والبندقية 50 م والمسدس 25 م ورماية القوس والسهم).



في هذا الصدد، صرح أمين السر المساعد بنادي الرماية م.محمد الغربة بأن البطولة ستشهد منافسات قوية جدا في جميع فعالياتها ومسابقاتها، حيث تخطى عدد المشاركين في البطولة 300 مشارك سيتنافسون في رمايات الخرطوش السكيت والتراب ورماية أسلحة الرصاص المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م والمسدس 25م والبندقية 50م ورماية القوس والسهم الأولمبي، ولقد استقطبت البطولة اعدادا كبيرة من الرماة والراميات وبدأت التدريب بقوة منذ الإعلان عن البطولة طمعا في إحراز كأسها الغالية، وكذلك تشهد البطولة مشاركة رماة الاتحاد الكازاخستاني للرماية.



وأضاف أن امس شهد انطلاق التدريبات الرسمية لمسابقتي المسدس والبندقية ضغط الهواء 10م، فيما ستنطلق اليوم في الرابعة عصرا مسابقات رمايتي المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 للرجال ومن ثم يتم إقامة الجولة النهائية والإعلان عن الفائزين، كذلك تنطلق التدريبات الرسمية في التاسعة صباحا التدريبات الرسمية لرماية السكيت والتراب للسيدات وفى الساعة السادسة والنصف مساء التدريبات الرسمية لرماية المسدس والبندقية ضغط الهواء 10 للسيدات.