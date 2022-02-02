وصل قطار منافسات دوري الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية إلى محطاته الأخيرة للموسم الحالي بعدما حصد فريق الإدارة العامة للجمارك لقب دوري كرة القدم بفوزه على وزارة الدفاع بهدفين دون مقابل في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت على ستاد جابر الدولي وجاء فريق الهيئة العامة للصناعة في المركز الثالث.



وفي منافسات البولينغ حصل فريق وزارة الكهرباء والماء على لقب البطولة بينما جاء في الترتيب الثاني فريق قوة الإطفاء العام وحل فريق وزارة الدفاع في المركز الثالث.



كما توج فريق قوة الإطفاء العام بلقب التنس الأرضي وحلت شركة نفط الكويت في المركز الثاني وجاء فريق وزارة الداخلية بالمركز الثالث، وفي إطار المنافسات حقق فريق وزارة الأشغال المركز الأول في منافسات وقوة الإطفاء العام المركز الأول في الزوجي.



وبهذه المناسبة، أكد مدير إدارة الفعاليات الرياضية والشراكات بالهيئة العامة للرياضة حامد الهزيم حرص الهيئة على تطوير أنشطة دوري الوزارات لاستيعاب أكبر عدد من العاملين بالدولة وتمكينهم من ممارسة الرياضة وثمن جهود واهتمام مدير الهيئة العامة للرياضة حمود فليطح الشمري لتفعيل مفهوم الرياضة للجميع، كما أشاد بتفاعل كل الوزارات والمؤسسات لإنجاح هذه الظاهرة الرياضية.