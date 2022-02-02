صنفت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة برقا امتد على مسافة 768 كيلومترا في الولايات المتحدة في 29 أبريل 2020، أطول برق تم تسجيله على الإطلاق.



وصادقت الوكالة الأممية أيضا على رقم قياسي آخر لأطول فترة برق في 18 يونيو 2020 أثناء عاصفة رعدية فوق أوروغواي وشمال الأرجنتين، حيث بقي برق في السماء لمدة 17.102 ثانية.



ويعود الرقم القياسي السابق من حيث مدة البرق، إلى ذلك الذي سجل بشمال الأرجنتين في 4 مارس 2019 وبلغت مدته 16.73 ثانية.



واجتاز البرق الذي سجل رقما قياسا من حيث الامتداد في العام 2020 مسافة أفقية تبلغ 768 كيلومترا في جنوب الولايات المتحدة (تكساس ولويزيانا وميسيسيبي). وهذا الرقم يعادل تقريبا المسافة بين مدينتي لندن وهامبورغ.