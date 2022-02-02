مبارك الخالدي



اكد المنسق الاعلامي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي العربي مشعل العبكل في تصريح لـ «الأنباء» جاهزية الاخضر لخوض المباراة المؤجلة من بطولة كأس ولي العهد الجمعة المقبل أمام فريق التضامن، مضيفا ان الفريق وبدعم كبير من مجلس الادارة برئاسة عبدالعزيز عاشور واعضاء مجلس الادارة تمكن من تجاوز الاثار السلبية التي ترتبت على تفشي وباء كورونا الاسابيع الماضية، كما شهدت صفوف الاخضر استقرارا فنيا ملحوظا بعد التعاقدات المميزة مؤخرا والتي تؤكد العمل الدؤوب لمجلس الادارة والجهازين الفني والاداري لدعم الفريق الذي تنتظره استحقاقات هامة خلال الاسابيع المقبلة. وقال العبكل ان الاخضر يواصل تدريباته بقوة ومعنويات عالية استعدادا لخوض الاستحقاقات المقبلة فضلا عن المشاركة في كأس الاتحاد الآسيوي مايو المقبل، ويترقب الجهاز الفني عودة اللاعبين الدوليين اليوم وهم سليمان عبدالغفور وعلي خلف المتواجدان مع الازرق، ومحمد الصولة والسنوسي الهادي المتواجدان مع منتخب ليبيا، ليكتمل عقد الفريق. ولفت الى ان الجهاز الفني يعمل على تكثيف التدريبات الخاصة بالتكتيك استعدادا لمواجهة التضامن، مشيرا الى ان صفوف الفريق مكتملة باستثناء غياب اللاعب عبدالله حسن الذي لا يزال يخضع لبرنامج اعادة التأهيل.