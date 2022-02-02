استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية في أبوظبي، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية السعودي.



وقالت وكالتا الانباء السعودية (واس) والاماراتية (وام) إن سمو وزير الداخلية السعودي نقل خلال اللقاء تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياتهما لسموهما موفور الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها دوام الرفعة والازدهار، فيما حمله الشيخ محمد بن زايد أطيب تحياته وتمنياته لخادم الحرمين الشريفين وإلى أخيه ولي عهد السعودية، سائلا المولى تعالى أن يديم على سموهما الصحة والسعادة وعلى المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق التقدم والرخاء والرقي في ظل قيادة خادم الحرمين الملك سلمان.