كشف رئيس مجلس إدارة ‏جمعية المنابر القرآنية د.محمد الشطي عن حجم الإنجازات التي حققتها الجمعية على مستوى الكويت في العام المنصرم 2021، مشيرا إلى مشروع تصحيح فاتحة الكتاب والذي اعتبره د.الشطي أحد أكبر الإنجازات التي حققتها الجمعية، حيث استفاد من المشروع أكثر من 75 ألفا تمكنوا من تصحيح فاتحة الكتاب على يد عدد من المشايخ المجازين، وكان ذلك من خلال حلقتي أونلاين تعملان على مدار الساعة، مبينا أن أهمية المشروع تكمن في أهمية فاتحة الكتاب بالنسبة للمسلم والمسلمة أنها أهم أركان الصلوات الخمس التي يؤديها المسلم في اليوم والليلة.

وقال د.الشطي: كما كان مشروع مجالس السماع للمؤلفات العلمية المتعلقة بعلوم القرآن النصيب الوافر من أنشطة الجمعية، حيث تم عقد ثلاثين مجلسا علميا تم فيه تدريس 15 كتابا متخصصا في علوم القرآن استفاد منها أكثر من 40 ألفا ممن حضروا المجالس وتم إجازتهم في الكتب التي تمت قراءتها.



وأضاف د.الشطي: أما مشروع تطبيق خيركم الميسر والذي يختص بدعم ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم والمكفوفين ويساعدهم على فهم وحفظ ومعرفة معاني القرآن الكريم، فقد تمت ترجمة سبعة أجزاء من المصحف الشريف بلغة الإشارة لفئة الصم والبكم وتمت برمجتها على جهاز سمعي لصالح المكفوفين، ‏وقد استفاد أكثر من 2000 من الصم والبكم والمكفوفين من هذا التطبيق.



وبين د.الشطي ان مشروع إقامة الدورات العلمية وشرح مصنفات تدبر القرآن الكريم شهد إقامة دورتين علميتين في علوم القرآن استفاد منها أكثر من 300، فيما كان مشروع جنان القرآن الموجه لصالح الفتيات والنساء أحد أهم المشاريع التي تقوم بها الجمعية، حيث تم تأسيس ستة مراكز تضم 15 حلقة يدرس بها أكثر من 168 طالبة ‏يحفظن القرآن على أيدي أخوات مجازات متقنات.



وبين د.الشطي أن مشروع غلمان القرآن أسست له الجمعية مركزين يضمان 10 حلقات يدرس بها أكثر من 150 طالبا يحفظون القرآن ويتعلمون أحكام التجويد، بالإضافة الى مشروع عالية القراءات، وهو مشروع متخصص في الإجازات والإسناد، وقد أسست الجمعية له مركزان به ثلاث حلقات يدرس بها 143 طالبا تمت إجازتهم بالسند المتصل إلى النبي ژ.



وقال د.الشطي: مشروع مواهب القلوب خصصته الجمعية لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة ‏من فئة الصم والبكم والمكفوفين وكان له نصيب من عمل الجمعية، حيث تم تأسيس أربعة مراكز للصم ومركزين للمكفوفين تتضمن ست حلقات قرآنية يدرس بها أكثر من 130 طالبا وطالبة من هذه الفئات.



وأشاد د.الشطى بتفاعل المحسنين والمتبرعين من المواطنين والمقيمين لدعم المشاريع القرآنية في الجمعية، مثمنا هذا الدعم المعنوي والمادي، واعدا بالمزيد من المشاريع القرآنية التي تخدم المشاريع القرآنية ونشر علومه وتحفيظ آياته وفهم معانيه لكل الدارسين في حلقات الجمعية.