خليل الصالح: الشكر لكل من ساهم في مواجهة الجائحة والعالم كله مرّ بوضع استثنائي وبعض الدول تعثرت والكويت كان وضعها واضحاً ونظام مناعة القطيع متخذ في أوروبا فلماذا لا نفتح مجال السفر؟

أسامة الشاهين: نطالب بسرعة صرف مكافآت الصفوف الأمامية ونسجل الشكر للطواقم الطبية ويجب النظر لقضية الحرية الشخصية في عملية القيود التي يجب تخفيفها والجرعة التعزيزية يجب ألا تكون إجبارية

عبدالله المضف: نسجّل الشكر للجيش الأبيض وأنتم بعيدون عن الصراعات السياسية.. والسؤال هل كان أثر كورونا على الكويت مثل باقي الدول التي بدأت تقلل من القيود على مواطنيها وما هي خطة الحكومة لذلك؟

فارس العتيبي: لا ننسى تفاني الطواقم الطبية في عملهم ولماذا لا يسمح لمن أخذ اللقاح مرتين بالسفر؟ ولماذا اشتراط الجرعة التعزيزية؟.. وحتى اللقاح يجب ألا يكون الآن إجبارياً

سعدون حماد : عملية دفن الموتى جراء الإصابة بكورونا بدون تغسيل لا تجوز شرعاً وقضية إعادة الفحص أمر ضروري ومن حق الناس

حمد المطر : لا ننسى دور القطاع الأمني كما هو دور القطاع الصحي وتطبيق مسافر تسبب بالأذى للناس وعملية حجر الخدم مزعجة وهناك

سعود أبو صليب : علبة الكمامات وصلت لسعر 15 ديناراً وسعره 900 فلس ومخازن الوزارة بها 40 مليون كرتون كمام تكفي للاستخدام لمدة 14 عاماً صلاحيتها 3 سنوات فقط

عبدالله الطريجي: إعادة الفحص حق مشروع فلماذا لا يسمح بذلك وعلى اللجنة الوزارية تخفيف بعض القيود خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي

أحمد مطيع: استجواب وزير الصحة السابق لازال قائماً مالم تصحح المخالفات في الوزارة حسب تقارير ديوان المحاسبة والطاقم الطبي كفاءات مخلصة تزخر بها الكويت

أسامة المناور : نفخر ونعتز بالطواقم الطبية العاملة وأغلب الدول رفعت القيود للتعايش المجتمعي.. ولماذا الإجبار على التطعيم؟

حسن جوهر : الكويت استبيحت مرتين الأولى في الغزو العراقي والثانية أثناء كورونا..وتقارير ديوان المحاسبة توضح التجاوزات الإدارية والمالية في الوزارة

مهند الساير: لا نقبل أن تكون أجسادنا محلاً لتجارب الشركات لتحقيق فوائد مالية..والإغلاق أثر اقتصادياً والقيود الموجودة حالياً تسبب أمراضاً نفسية

مبارك الحجرف: لا يجوز استغلال كورونا لوقف التعليم أو الإغلاق والتأثير على الوضع الاقتصادي وأغلب الدول تتجه للتعايش

مرزوق الخليفة: نأسف لتأخر وزارة الصحة برفع كشوف مكافآت الصفوف الأمامية ونطالب باعتبار المتوفين منهم شهداء وتسجيلهم بمكتب الشهيد

وزير الصحة : زادت أجنحة الباطنية بنسبة 250% وأقسام الطوارئ 170% والعناية المركزة زاد إشغالها 260%

-جلبنا 1000 طبيب من الخارج و2000 من طاقم التمريض و 250 فنياً لمواجهة الجائحة

-بحسب الدستور يجوز للوزير إصدار قرار بإلزامية التطعيم لحماية المجتمع من الأوبئة

- اللقاح نعمة فقد حمى المنظومة الصحية.. ولم نفقد أحداً من الطاقم الصحي بعد أن أتموا التحصين

-بدأنا التطعيم عام 2021 وحقق تقدماً وانخفض عدد الوفيات بشكل ملحوظ

-الإجراءات الوقائية تتغير بتغير الوضع الوبائي محلياً أو عالميا وحسب توفر اللقاح

-دول الاتحاد الأوروبي فرضت قيوداً على السفر مثل المانيا والسويد والدنمارك وغيرها

-كل إنسان في الكويت باستطاعته إجراء فحص بي سي آر مجاناً من خلال منصة الوزارة

-الإجراءات الوقائية تتغير بتغير الوضع الوبائي محلياً أو عالمياً وحسب توفر اللقاح