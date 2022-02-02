رصد العديد من المخالفات بوجود أدوية ومواد تجميلية غير مسجلة في الوزارة ومواد منتهية الصلاحية

التنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في ضبط العيادات المخالفة

رصد 1256 مخالفة للصيدليات الأهلية خلال عام 2021 و 104 للمراكز والعيادات الطبية الأهلية

عبدالكريم العبدالله

التزاما من وزارة الصحة بالمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين الكرام في البلاد، فإن إدارة تفتيش الأدوية التابعة لقطاع الرقابة الدوائية في وزارة الصحة تراقب وتتابع عن كثب مأمونية وجودة الأدوية والمنتجات الطبية والصيدلانية الموجودة، والمستهلكة في الأماكن المختلفة من الصيدليات والمستشفيات والشركات والعيادات، وغيرها من الأماكن في القطاعين الحكومي و الأهلي.

وكانت إدارة تفتيش الأدوية تركز في الآونة الأخيرة في تفتيشها على المراكز والعيادات الطبية الأهلية، وبالأخص عيادات التجميل، حيث تم رصد عدة مخالفات بوجود أدوية ومواد تجميلية غير مسجلة في وزارة الصحة، ومواد منتهية الصلاحية وتالفة يتم استخدامها على المراجعين لهذه العيادات.

كما لوحظ أن بعض الممارسين للمهنة في هذه العيادات من غير المختصين و لا يحملون تراخيص مزاولة المهنة صادرة من وزارة الصحة.

و تم مؤخرا التنسيق مع جهات حكومية أخرى ذات إختصاص، وتم التعاون معهم في ضبط بعض العيادات المخالفة، وتم عمل الإجراء القانوني بحقهم من قبل اللجان المشتركة من الهيئة العامة للقوى العاملة و وزارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة و وزارة الصحة، ممثلة بإدارة تفتيش الأدوية و وإدارة التراخيص الصحية.

هذا وقد أثمرت الجهود عن رصد 1256 مخالفة للصيدليات الأهلية عبر إدارة تفتيش الأدوية في وزارة الصحة خلال عام 2021، و 104 مخالفة للمراكز والعيادات الطبية الأهلية في السنة ذاتها، و 125 مخالفة لمحلات المكملات الغذائية، و 81 مخالفة لمحلات الأدوية البيطرية، و 51 مخالفة للشركات الطبية ومستودعاتها، و 29 مخالفة لمحلات العطارة.

و حرصا من وزارة الصحة على سلامة المواطنين والمقيمين الكرام، فإنها تهيب من مراجعي العيادات الالتزام بالحصول على الخدمات الطبية من خلال المراكز الصحية المرخصة من وزارة الصحة.