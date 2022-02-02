أعلنت وزارة التعليم العالي اليوم الأربعاء، اعتماد القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022 بشأن إيفاد حملة الشهادة الجامعية الأولى لبرنامج الطب البشري المتقدم.

وقالت الوكيل المساعد لشؤون البعثات والمعادلات والعلاقات الثقافية والناطق الرسمي لوزارة التعليم العالي فاطمة السنان في بيان صحفي ان القرار يتيح الفرصة لحملة شهادة البكالوريوس من تخصصات العلمية وهي الهندسة والعلوم والعلوم الطبية المساعدة والصيدلة في بعثة دراسية مدتها أربع سنوات على نفقة الوزارة للحصول على درجة البكالوريوس في الطب البشري بالمدخل المتقدم.

وأضافت السنان أن القرار يأتي تماشيا مع تطبيق خطة التنمية للدولة تحت محور رأس مالي بشري ابداعي بهدف إعداد شباب يتمتعون بقدرات تنافسية وانتاجية لقوة العمل الوطنية وانطلاقا مما توليه الوزارة في طرح تخصصات للابتعاث تتماشى مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل.

ونوهت أنه يتعين على المتقدم استيفاء كافة الشروط العامة المذكوره وفق القرار والإطلاع عليها عن طريق الموقع الرسمي لوزارة التعليم العالي على أن يتم تقدم الطلبات والمستندات عبر الموقع وذلك خلال الفترة من 5 فبراير الحالي إلى 30 أبريل المقبل.