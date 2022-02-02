عادل الشنان

تأكيداً لما انفردت به لـ"الأنباء"، في عددها يوم الاحد الماضي، اعلنت وزارة المواصلات عن دعوة وسائل الاعلام المحلية لعمل جولة في دور بارتفاع 150 مترا في برج التحرير للاعلان عن افتتاح المعرض الخاص بتاريخ الوزارة والذي يضم عددا من المقتنيات الخاصة بالوزارة التي تعرض الاجهزة المستخدمة منذ نشأة الوزارة وحتى آخر انجازاتها بتمديد الالياف الضوئية لكل مناطق البلاد.

وستكون الجولة برفقة وكيل وزارة المواصلات م. خلود شهاب وكافة قيادي الوزارة للاطلاع عن كثب على كافة التجهيزات والاستعدادات لاستقبال الجمهور بالتزامن مع الاعياد الوطنية للبلاد.