تأكيداً لما نشرته "الأنباء"، في عددها اليوم، اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (قطعة 5) في شقق الحكوميةفي مشروع مدينة جابر الأحمد والتي تشتمل على ( 40) شقة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 7/7/2010 .
وحددت المؤسسة يوم غد الخميس 3 فبراير لتوزيع البطاقات ويوم الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 فبراير لتوزيع بطاقات الاحتياط وسيكون يوم الاربعاء الموافق 9 فبراير موعداً لاجراء القرعة.
ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم شقق الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم اسفل هذا الخبرالحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشرة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.
علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص وعلى المواطنين المخصص لهم شقق الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة العاشرةصباح يوم الاثنين و الثلاثاء الموافق 7/2/2022 _8/2/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.
الأسماء:
0001 امين عيسى طه الدوسرى
0002 فيصل ابراهيم عبدالعزيز الغضفان
0003 احمد صفيان عبدالله محمد
0004 طلال جاسم محمد علي محمد الخباز
0005 مشعل علي معرفي معرفي
0006 علي عباس عبدالكريم الجيماز
0007 حسين جمعه غلوم دشتى
0008 عبد الله دغيم حمد العدواني
0009 فيصل حميد حسين
0010 خالد ماجد سلطان السالم
0011 محمد سليمان محمد المعجل
0012 عبد الوهاب احمد حمد البلوشى
0013 فرج نايف محمد العجمي
0014 بدر متعب طرقى العنزي
0015 فهد على محمد العجمى
0016 على سالم يالوس الخلف
0017 طلال فالح خلف العنزي
0018 احمد اسماعيل سالم غلوم
0019 عثمان عادل عبد الحميد النجار
0020 منصور مسعود سلطان مبارك
0021 نادر فايز حسين الوهيب
0022 عبدالله سلمان عيسى العود
0023 عبدالرزاق يعقوب احمد عبدالرزاق اللوغاني
0024 عبد العزيز مروان بدر محمد
0025 عايد مطرب شالح الهاجري
0026 راشد احمد عبدالرحمن الشايع
0027 جمال حسين مهدى عباس
0028 فهد برجس محمد العيد
0029 عبدالله عبدالرضا رمضان الأديب
0030 عبد العزيز اسعد عبد العزيز السند
0031 تركي فرج بشير نصيب
0032 عبد العزيز صلاح فهد سلطان
0033 سعود بشير طعمه الخالدى
0034 عيسى سامى احمد القطان
0035 عبد الله هشام راشد الشرف
0036 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشايع
0037 مناف طالب منصور عبدالله
0038 بشار ناصر حسين شمساه
0039 راشد محمد سمير الظفيرى
0040 حمد طلال عباس باقر