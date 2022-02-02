تأكيداً لما نشرته "الأنباء"، في عددها اليوم، اعلنت المؤسسة العامة للرعاية السـكنية بأنها ستقوم بتوزيع الدفعة الرابعة مـن (قطعة 5) في شقق الحكوميةفي مشروع مدينة جابر الأحمد والتي تشتمل على ( 40) شقة بمساحة 400 م2 للمخصص لهم حتى تاريخ 7/7/2010 .

وحددت المؤسسة يوم غد الخميس 3 فبراير لتوزيع البطاقات ويوم الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 و8 فبراير لتوزيع بطاقات الاحتياط وسيكون يوم الاربعاء الموافق 9 فبراير موعداً لاجراء القرعة.

ودعت المؤسسة المواطنين المخصص لهم شقق الحكومية في هذا المشروع والمدرجة أسمائهم اسفل هذا الخبرالحضور شخصياً إلى مبنى المؤسسـة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) الساعة العاشرة صباحاً في المواعيد المبينة أعلاه، مصطحبين معهم البطاقة المدنية وقرار التخصيص وذلك لاستلام بطاقة القرعة خلال أوقات الدوام الرسمي.

علماً بأن من يتخلف عن استلام بطاقة القرعة الخاصة به خلال الأيام المحددة بهذا الإعلان، فإن المؤسسة ستقوم باستبعاد اسمه وإدخال الأسماء التي تليهم في التخصيص وعلى المواطنين المخصص لهم شقق الحكومية في هذه المنطقة ولم ترد أسمائهم ضمن هذا الكشف الحضور إلى مبنى المؤسسة العامة للرعاية السكنية في منطقة (جنوب السرة) المسرح في تمام الساعة العاشرةصباح يوم الاثنين و الثلاثاء الموافق 7/2/2022 _8/2/2022 مصطحبين معهم قرار التخصيص والبطاقة المدنية للدخول ضمن الاحتياط.​

الأسماء:

0001 امين عيسى طه الدوسرى

0002 فيصل ابراهيم عبدالعزيز الغضفان

0003 احمد صفيان عبدالله محمد

0004 طلال جاسم محمد علي محمد الخباز

0005 مشعل علي معرفي معرفي

0006 علي عباس عبدالكريم الجيماز

0007 حسين جمعه غلوم دشتى

0008 عبد الله دغيم حمد العدواني

0009 فيصل حميد حسين

0010 خالد ماجد سلطان السالم

0011 محمد سليمان محمد المعجل

0012 عبد الوهاب احمد حمد البلوشى

0013 فرج نايف محمد العجمي

0014 بدر متعب طرقى العنزي

0015 فهد على محمد العجمى

0016 على سالم يالوس الخلف

0017 طلال فالح خلف العنزي

0018 احمد اسماعيل سالم غلوم

0019 عثمان عادل عبد الحميد النجار

0020 منصور مسعود سلطان مبارك

0021 نادر فايز حسين الوهيب

0022 عبدالله سلمان عيسى العود

0023 عبدالرزاق يعقوب احمد عبدالرزاق اللوغاني

0024 عبد العزيز مروان بدر محمد

0025 عايد مطرب شالح الهاجري

0026 راشد احمد عبدالرحمن الشايع

0027 جمال حسين مهدى عباس

0028 فهد برجس محمد العيد

0029 عبدالله عبدالرضا رمضان الأديب

0030 عبد العزيز اسعد عبد العزيز السند

0031 تركي فرج بشير نصيب

0032 عبد العزيز صلاح فهد سلطان

0033 سعود بشير طعمه الخالدى

0034 عيسى سامى احمد القطان

0035 عبد الله هشام راشد الشرف

0036 عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشايع

0037 مناف طالب منصور عبدالله

0038 بشار ناصر حسين شمساه

0039 راشد محمد سمير الظفيرى

0040 حمد طلال عباس باقر