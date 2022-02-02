ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام أن أعمدة الدخان التي نتجت عن اندلاع حريق شقة بأحد الأبراج الكائنة في منطقة المهبولة تسببت في اختناق أربعة أشخاص وقد تم علاجهم في الموقع عن طريق فنيي الطوارئ الطبية، وأوضحت الادارة في التفاصيل ان بلاغا ورد الى ادارة العمليات المركزية صباح اليوم الأربعاء يفيد بنشوب حريق في الطابق الخامس عشر في احد الأبراج وهناك أشخاص محتجزون، وعلى إثره تم توجيه فرق الإطفاء من مراكز المنقف والفحيحيل وقامت بإخلاء السكان والتعامل مع الحريق وتسليم المصابين للطوارئ الطبية.