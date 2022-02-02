سعود عبدالعزيز

اندلعت مشاجرة عنيفة بين مجموعتين من المواطنين خلفت 8 اصابات في منطقة النسيم وكادت تتطور لولا تدخل الدوريات عند مخفر تيماء بعد أن التقى أطراف المشاجرة مرة اخرى.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد فجر اليوم عن وقوع مشاجرة وعند وصول الدوريات لموقع البلاغ في منطقة النسيم تبين ان المتشاجرين قد تفرقوا، وهما مجموعتان من الجيران، واردف المصدر بأن المتشاجرين التقوا مع بعضهم أمام مخفر تيماء الا ان رجال الداخلية استطاعوا أن يسيطروا على أطراف المشاجرة، حيث تم احضار تقارير طبية تفيد بالاصابات التي لحقت بالمتشاجرين وهم 8 مصابين، اربعة من كل طرف من المشاجرة وهم مواطنون.

واضاف المصدر أن المشاجرة بدايتها كانت بين اطفال وتطورت الى الكبار.