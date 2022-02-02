شارك مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالانابة سليمان الفهد، في الاجتماع لمدراء عامي الجمارك لمنطقة شمال افريقيا والشرق الادني والاوسط للدورة (55) بحضور الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية ومدير ادارة التكامل الاقتصادي ومدراء الجمارك بالإقليم.

وتناول الاجتماع مناقشة تقرير منظمة الجمارك العالمية حول الخطة الاستراتيجية لعام 2022-2025 وتقرير بناء القدرات لموظفي جمارك الاقليم وتحديث البرامج بما يناسب متطلبات ادارات الجمارك كما تم مناقشة تقارير المكاتب الاقليمية لتبادل المعلومات الاستخباراتية ريلو لعام 2021.

كما تم مناقشة الشروط المرجعية لاختيار عضوية هياكل ولجان المنظمة وتم تقديم مقترحات بشان تعزيز التعاون لدول الاقليم بما يسهم لتطوير العمل الجمركي وسرعة انسيابية حركة التبادل التجاري.

وفي الختام توجهوا بالشكر الجزيل لمكتب تحليل المعلومات الاستخباراتيه بدولة الكويت لتعاونهم ومشاركة المكتب الاقليمي والعمليات المشتركه مع شبكة المكافحة الجمركية في المنظمة.