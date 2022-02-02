أمرت النيابة العامة في مصر، بحبس متهم يدعى محمد الملاح لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تُجرى معه بمعرفة النيابة، في قضية اتهامه بنشر أخبار كاذبة والاعتداء على "المبادىء والقيم الأسرية في المجتمع المصري".

وذكرت النيابة العامة المصرية أنها تلقت بلاغا مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم ببرنامج تلفزيوني ادعى خلاله "انه سبق زواجه بـ33 إمرأة مطلقة طلاقا بائنا، حتى يحل لأزواجهن ردهن مرة أخرى"، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) للترويج لهذا الغرض.

وأشارت النيابة إلى أنها كانت كلفت الشرطة بالتحري حول الواقعة، حيث أظهرت التحريات كذب ادعاءات المتهم، وإنشائه الصفحة المذكورة لذلك، مما خلق حالة من البلبلة في المجتمع لتعارض سلوكه مع النظام العام في الدولة وقيمها المجتمعية والدينية.

وأضافت: أنها استمعت إلى شهادة مُعد البرنامج التليفزيوني الذي ظهر به المتهم، وتأكيده استضافته بعد إنشائه للصفحة على موقع (فيس بوك) وترويجه لنشاطه من أجل طرح هذه الظاهرة المستغربة للنقاش العام ودحضها برأي ديني متخصص، كما ثبت بالاستعلام من قطاع الأحوال المدنية عدم صحة ما ادعاه المتهم بشأن زواجه 33 مرة سابقة.

وذكرت النيابة العامة أنها استدعت المتهم للحضور، وبمثوله أمامها أمرت بالقبض عليه، وباستجوابه أنكر ما نُسِب إليه من اتهامات بنشره أخبارا كاذبة بسوء قصد، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام، وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، فضلا عن اعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، وكذلك إنشاؤه واستخدامه حسابا خاصا على شبكة الإنترنت بهدف ارتكاب الجريمتين السابقتين.

وادعى المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة تلقينه من القائمين على البرنامج التليفزيوني ما زعمه، وهو الأمر الذي نفاه مُعد البرنامج التليفزيوني، وقدم بالتحقيقات صورة من محادثات إلكترونية تدحض الزعم بالتلقين.