ظهرت زوجة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون وعمته ذات النفوذ الواسع في وسائل اليوم الإعلام الرسمية لأول مرة منذ ما يقرب من خمسة أشهر، إذ تقلل الأسرة الحاكمة من ظهورها في ظل جائحة ڤيروس كورونا.



وبث التلفزيون الحكومي لقطات لزوجة كيم، ري سول جو، وعمته كيم كيونغ هوي، خلال عرض فني في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ للاحتفال بعيد رأس السنة القمرية الجديدة.



وكانت ري شوهدت آخر مرة علنا في التاسع من سبتمبر عندما شاركت زوجها في زيارة قصر الشمس كومسوسان الذي يضم الجثتين المحنطتين لجد كيم ووالده الراحلين، وذلك في ذكرى تأسيس البلاد.



وقالت الوكالة «عندما ظهر (كيم) في قاعة المسرح مع زوجته ري سول جو وسط عزف الموسيقى الترحيبية، علت هتافات الجمهور مدوية «مرحى»»، مضيفة أن الزوجين صعدا المسرح بعد العرض لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.



وأظهرت لقطات تلفزيونية ري مرتدية رداء تقليديا باللونين الأحمر والأسود وهي تتحدث وتبتسم مع كيم خلال العرض، كما صعد الزوجان على خشبة المسرح لمصافحة الفنانين والتقاط صورة معهم.



وأكدت اللقطات أيضا ظهور كيم كيونغ هوي، عمة كيم والمسؤولة البارزة السابقة في حزب العمال الحاكم، للمرة الأولى منذ يناير 2020، حيث شوهدت وهي جالسة بجانب ري أثناء الحفل.



وكانت كيم كيونغ هوي شخصية محورية في السنوات الأولى للزعيم الشاب على رأس السلطة، لكنها اختفت إعلاميا.



وفي عام 2017، قالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية إنها تعالج من مرض غير محدد خارج بيونغ يانغ.



أما ري فكانت في وقت ما تحظى باهتمام دولي لأنها غالبا ما كانت ترافق كيم في المناسبات الاجتماعية والتجارية وحتى العسكرية، وهو اختلاف شديد عن والده كيم جونغ إيل الذي كان نادرا ما يشاهد علنا مع أي من زوجاته.



وكانت قد غابت أيضا عن وسائل الإعلام الحكومية لأكثر من عام قبل أن تظهر في حفل موسيقي في فبراير الماضي، مما أثار تكهنات بشأن صحتها وحمل محتمل.



وقالت وكالة المخابرات الوطنية في كوريا الجنوبية للمشرعين إنها امتنعت على ما يبدو عن الأنشطة الخارجية للوقاية من عدوى كوفيد-19، لكنها «تلعب بشكل جيد مع أطفالهما».



وتعتقد الوكالة أن كيم وري لديهما ثلاثة أطفال، لكن لا يعرف الكثير عنهم.



ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بكوفيد-19، لكنها أغلقت حدودها وفرضت قيودا صارمة شملت قيودا على السفر.