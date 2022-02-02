أنقذ سائق سيارة أجرة في ألمانيا رجلا مسنا 93/ عاما/ من محاولة الاحتيال عليه في مبلغ يُقدر بعشرات الآلاف من اليورو.

وذكرت الشرطة اليوم الأربعاء أن امرأة اتصلت بالمسن المقيم في مدينة أونا وادعت أنها ابنته واخبرته وهي تبكي بأنها تسببت في حادث أدى إلى وفاة أشخاص.

وأضافت الشرطة أن محامية مزعومة طلبت منه بعد ذلك بأن يحضر معه مبلغا نقديا يُقدر بعشرات الآلاف من اليورو لدفعه ككفالة. واستدعى الرجل سيارة أجرة لنقله إلى البنك، إلا أن السائق انتابته الشكوك عندما سمع مزيدا من المكالمات التي كان يجريها الرجل مع المرأتين، وتوجه به إلى مركز الشرطة بدلا من البنك. وقدم المسن بلاغا في مركز الشرطة، ولا تزال التحقيقات جارية.