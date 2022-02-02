ينطلق مهرجان رأس الخيمة للفنون البصرية في دورته العاشرة للعام 2022 بعد غد الجمعة ويستمر حتى يوم 31 آذار/ مارس المقبل مع الالتزام بجميع إرشادات السلامة الصحية تحت شعار "المسيرة".

ووفق وكالة أنباء الإمارات ( وام) يحتفل المهرجان ، الذى يضم باقة من الأنشطة الفنية هذا العام، بمرور 10 سنوات، وبالذكرى الخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة حيث يشارك الفنانون رؤاهم حول ثيمة المهرجان بمختلف فئات وأقسام المهرجان.

ويضم المهرجان مجموعة متنوعة من الأعمال الفنية في مجالات الرسم والتصوير والنحت لأكثر من 150 فناناً ينتمون إلى أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى برنامج تفاعلي لعروض الأفلام وورش العمل والجولات الإرشادية وغيرها من الأحداث التي تقام في مواقع المهرجان المختلفة.

وقال سقراط بن بشر مدير المهرجان إن المهرجان لعب دورا مهما حقا في التقريب بين المجتمع على الرغم من تفشي الجائحة عالمياً ، مشيرا إلى أنه يقام في مجموعة من المواقع الشهيرة التي يتم أيضاً عرضها كجزء من المهرجان فيما توفر المناظر الطبيعية المذهلة خلفية مثالية للفعاليات الخارجية وعروض الأفلام .