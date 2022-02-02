قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مقابلة مع صحيفة "لا فوا دو نور" اليومية، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة الضغوط على المملكة المتحدة لمراجعة طريقتها "المنافقة" في التعامل مع الهجرة غير الشرعية.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء فإنه توجد خلافات بين فرنسا والمملكة المتحدة منذ سنوات بشأن طرق التعامل مع المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم، وقد يفقدونها، في محاولاتهم للوصول إلى المملكة المتحدة من فرنسا، إما عن طريق قوارب تعبر القنال الإنجليزي أو عبر نفق السكك الحديدية المار تحت البحر ويربط بين البلدين.

وقال ماكرون في المقابلة :"يواصل البريطانيون اتباع نهج يعود للثمانينيات ويتعامل مع الهجرة الاقتصادية بنفاق".

ولفت إلى أنه "لا يوجد مسار قانوني للهجرة، ويقبلون الهجرة السرية قليلة الأجور".

وحث الرئيس الفرنسي المملكة المتحدة على تحديد احتياجاتها الاقتصادية وإعادة فتح مسار قانوني لطالبي اللجوء.

وقال إن الضغط على المملكة المتحدة يجب أن يأتي من أوروبا، في إطار أجندة أوسع نطاقا. وحمّل المملكة المتحدة "مسؤولية أخلاقية" عن المهاجرين الذين يفقدون أرواحهم في القنال.