أعلنت هيئة البريد الملكي البريطانية Royal Mail أن جميع طوابعها العادية ستزود برموز شريطية تهدف إلى تحسين معالجة البريد كما تتيح إرسال فيديو متحرّك إلى المتلقّي.

وسيظهر على الطوابع الجديدة شكل مشابه لرمز الاستجابة السريعة QR Code بجوار صورة الملكة إليزابيث الثانية، يمكن مسحه ضوئياً باستخدام تطبيق الهيئة الإلكتروني.

وقال المدير التجاري للمجموعة نك لاندون في بيان "إنّ إدخال الرموز الشريطية الفريدة على طوابع البريد لدينا يسمح لنا بربط الرسالة المادية بالعالم الرقمي".

وسيعزّز الجيل الجديد من الطوابع "الكفاءة التشغيلية"، كما سيتيح الحصول على "ميّزات أمان إضافية ويمهّد الطريق للخدمات المبتكرة"، وفق الهيئة.

وفي بادئ الأمر، سيتمكن العملاء من مشاهدة فيديو "Shaun the Sheep"، وهو مسلسل رسوم متحركة بريطاني من استوديو Aardman.

كذلك ستُبث سلسلة من الحلقات الخاصة على مدار العام، وسيتمكن العملاء من اختيار مقطع الفيديو الذي يريدون ربطه ببريدهم.

وستظل الطوابع التي لا تحتوي على رموز شريطية صالحة حتى نهاية كانون الثاني/يناير 2023، لكن يمكن استبدالها بنظيراتها الرقمية، بحسب هيئة البريد الملكي البريطانية.

ورغم بعض التباطؤ في أعمالها البريدية، استفادت الهيئة البريطانية من الجائحة من خلال الازدياد في شحنات الطرود أثناء إغلاق المحلات التجارية.

لكن بعد ارتفاعات العام الماضي، تراجعت وتيرة التسليم قبل عيد الميلاد مع إعادة مزيد من المتاجر فتح أبوابه، ما أدّى إلى انخفاض بنسبة 4,9 % في عائدات الطرود في الأشهر الثلاثة الماضية.

وأعلنت المجموعة الثلاثاء الماضي أنها تعتزم إلغاء نحو 700 منصب إداري لخفض تكاليفها، بعد أن تسببت المتحورة أوميكرون في 15 ألف حالة تغيّب عن العمل وكبّدت الهيئة تكاليف بمئات الملايين من الجنيهات.

ورأت هيئة Royal Mail النور قبل أكثر من 500 عام، وكان لها تاريخ مضطرب على مدار العقد الماضي، خصوصا بفعل خصخصتها المثيرة للجدل عام 2013.