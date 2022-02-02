كشفت بيانات وزارة العمل الاسبانية ارتفاع معدل البطالة بصورة غير متوقعة خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بواقع 17 الفا و173 شخصا أو 55ر0% في كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة بكانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومع ذلك، تعد هذه أقل نسبة ارتفاع للبطالة يتم تسجيلها خلال شهر كانون الثاني/يناير على مدار الـ25 عاما الماضية.

وتراجع عدد العاطلين على أساس سنوي بواقع 841 ألفا و275 شخصا أو 22ر21 % في كانون الثاني/يناير الماضي.

وبلغ عدد العاطلين عن العمل الشهر الماضي 12ر3 مليون شخص.

وانخفض معدل البطالة بواقع 7304 أشخاص في قطاع البناء و 2421 شخصا في قطاع الصناعة.

من ناحية أخرى ارتفع معدل البطالة بواقع 33 ألفا و627 شخصا في قطاع الخدمات و2657 في قطاع الزراعة.