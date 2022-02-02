أكدت المغنية البريطانية أديل أنها ستغني في حفل توزيع جوائز بريت الأسبوع المقبل، بعد أسبوعين من ظهورها دامعة العينين لتخبر جمهورها أنها ستؤجل حفلاتها في لاس فيجاس بسبب تعقيدات تتعلق بكوفيد-19.

وستصعد المغنية الشهيرة على خشبة المسرح في مسقط رأسها في لندن يوم الثامن من فبراير شباط في الحفل السنوي الذي يحتفي بأبرز مغنيي موسيقى البوب ​​البريطانية، حيث تم ترشيحها لأربع جوائز.

وكتبت أديل على تطبيق إنستجرام في وقت متأخر أمس الثلاثاء "يسعدني حقا أن أقول إنني سأغني في حفل جوائز بريت الأسبوع المقبل"، وأشارت إلى أنها ستظهر أيضا في البرنامج التلفزيوني (ذا جراهام نورتون شو).

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، ذكرت العديد من وسائل الإعلام البريطانية أن أديل، التي تعيش في لوس انجليس، لن تغني في حفل بريت.