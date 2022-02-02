أعلنت شركة "ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، نتائجها للربع الرابع، حيث تجاوزت الأرباح والإيرادات التوقعات، مدعومة بإيرادات الإنفاق على الإعلانات والخدمات السحابية.

وأعلنت ألفابت أمس أن أرباحها في الربع الرابع بلغت 64ر20 مليار دولار، مقابل 23ر15 مليار في الفترة نفسها من العام السابق.

وارتفعت الإيرادات بـ32% لهذا الربع إلى 33ر75 مليار دولار، مقابل 90ر56 مليار دولار قبل عام.

وقفزت إيرادات إعلانات جوجل إلى 24ر61 مليار دولار مقابل 20ر46 قبل عام، كما زادت الإيرادات من يوتيوب وجوجل للبحث. وارتفعت أيضا عائدات جوجل السحابية إلى 54ر5 مليار دولار مقابل 83ر3 مليار دولار العام الماضي.

وتعليقا على النتائج، قال سوندار بيتشاي الرئيس التنفيذي لألفابت :"يواصل استثمارنا العميق في تقنيات الذكاء الاصطناعي تقديم تجارب غير عادية ومفيدة للأفراد والأعمال".

وأضاف :"لقد شهد الربع الرابع نموا قويا ومتواصلا في خدماتنا الإعلانية، التي ساعدت ملايين الشركات على الازدهار والوصول إلى المزيد من العملاء".