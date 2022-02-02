من المرجح رفض اقتراح لحظر إجراء التجارب على الحيوانات والبشر في تصويت مقرر في سويسرا، وفقا لأحدث استطلاع للرأي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الاستطلاع الذي أجرته هيئة الإذاعة الوطنية أن 68% من المشاركين كانوا متأكدين أو يرجحون أن يدلوا بأصواتهم بالرفض في التصويت المقرر يوم 13 شباط/فبراير حول الاقتراح، والذي يشمل أيضا حظر استيراد المنتجات التي تم تطويرها عبر التجارب على الحيوانات.

يشار إلى أن سويسرا لديها بالفعل لوائح صارمة للتجارب على الحيوانات، وهي موطن لعمالقة شركات النتجات الدوائية مثل روش ونوفارتيس. وتفاقم الشعور العام ضد هذا الإجراء، الذي تعارضه الحكومة أيضا، منذ أواخر كانون الأول/ديسمبر.

كما تتضمن بطاقة التصويت مبادرة لحماية الأطفال والمراهقين من إعلانات التبغ. ولاقى دعم الإجراء، الذي يهدف لحظر الإعلانات عن منتجات التبغ في أي مكان يحتمل أن يصادفه الأطفال، بتأييد 63% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجري في كانون الثاني/يناير. ويقل هذا نحو 10 نقاط مئوية عن النسبة في استطلاع أواخر كانون الأول /ديسمبر.

على عكس العديد من البلدان المتقدمة، لا تزال سويسرا تسمح ببعض أشكال الإعلان عن التبغ، حيث ترتبط الدولة بشكل وثيق بهذا القطاع.