أعلنت مجموعة "دولتشه إيه غابانا" الإيطالية أنها ستتخلى عن استخدام فراء الحيوانات في كل مجموعاتها هذا العام، لتحذو بذلك حذو علامات تجارية فاخرة كثيرة.

وقال فيديلي أوساي مسؤول قسم التسويق في المجموعة في بيان "تعمل دولتشه إيه غابانا نحو مستقبل أكثر استدامة لا يتضمن استخدام فراء الحيوانات".

ومن أجل "الحفاظ على عمل صانعي الفراء المحترفين واحترافيتهم، ستواصل دولتشه إيه غابانا التعاون معهم" لتصميم "ملابس وأكسسوارات من الفراء الصديق للبيئة باستخدام مواد معاد تدويرها وقابلة لإعادة التدوير".

وفي السنوات الأخيرة، حظرت العلامات التجارية الإيطالية الكبرى برادا وأرماني وغوتشي وفيرساتشي وفورلا وفالنتينو فراء الحيوانات من مجموعاتها، وكذلك أعلنت دار "مونكلير" الثلاثاء الماضي.

كما أن دور أزياء راقية فرنسية مثل شانيل وجان بول غوتييه وبريطانية مثل بوربوري وأميركية مثل دونا كاران ومايكل كورس، توقفت عن استخدام الفراء.

من جانبها، أعلنت مجموعة "كيرينغ" برئاسة الملياردير الفرنسي فرنسوا-هنري بينو في أيلول/سبتمبر أن كل علاماتها التجارية ستتخلى عن استخدام الفراء.